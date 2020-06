Stimmberechtigte sprechen sich für Sozialdetektive aus

115 Stimmberechtigte fanden am Freitagabend, 19. Juni, den Weg in den Eichhaldesaal in Wila zur ersten Gemeindeversammlung nach dem Lockdown-Ende. Von Normalität konnte jedoch noch keine Rede sein: Name und Telefonnummer mussten alle Anwesenden angeben, und auch die Abstände galt es einzuhalten.