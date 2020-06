Wieso die Kommunalpolizei nicht gezielt gegen Autoposer vorgeht

Sie fahren besonders abends mit ihren getunten Sportwagen durch Städte und Dörfer und wollen dabei vor allem eines: auffallen. Und das tun sie, denn das Geräusch eines aufheulenden Motors oder das Knallen aus einem Auspuff kann niemand in der näheren Umgebung überhören. Oft drehen die meist jüngeren Lenker dieselben Runden, vorbei an neuralgischen Punkten. Oder sie treffen sich mit Gleichgesinnten an Tankstellen oder auf Autowaschanlagen, um mit ihren getunten Fahrzeugen zu protzen.