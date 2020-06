Ustermer Urgesteine bespielen die aktuelle Kunstkiste

Pünktlich zum Beginn der Vernissage schüttet es am Donnerstagabend plötzlich wie aus Kübeln. Herrschte im Stadtpark Uster zuvor noch gähnende Leere, trudeln nun nach und nach Menschen ein. Hier eine kleine Begrüssung – aus der Distanz, mit dem Ellbogen oder per Fusskick –, da ein kleiner Schwatz. Manche diskutieren miteinander über das tapezierte, ovalförmige Objekt, das in der Kunstkiste ausgestellt ist. Man kennt sich hier offensichtlich.