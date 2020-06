Lindau hat eine neue Gemeindeschreiberin

Erwin Kuilema hat im letzten Herbst seine Stelle als Gemeindeschreiber von Lindau gekündigt, da er mittlerweile die Funktion des «Leiters Finanzen und Administration» der EW Lindau AG übernommen hat. Nun hat der Gemeinderat die Nachfolge geklärt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Die neue Gemeindeschreiberin von Lindau heisst Sandra Markovic, verfüge über das Gemeindeschreiberdiplom, habe bereits sechs Jahre in einer «mittelgrossen Gemeinde» als Gemeindeschreiberin gearbeitet und wird die Stelle am 1. November antreten. Sie ist in Effretikon aufgewachsen und hat ihre Berufskarriere als Lernende in der Stadtverwaltung Illnau-Effretikon begonnen.

Der derzeit als Gemeindeschreiber ad interim tätige Springer Matthias Hildebrandt wird bis zum Stellenantritt von Sandra Markovic in der Verwaltung verbleiben und sie anschliessend noch einarbeiten.