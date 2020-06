Zell sucht Helfer für Neophytenbekämpfung

«Invasive Neophyten sind gebietsfremde Problempflanzen, die sich bei uns stark ausbreiten und Schäden verursachen», schreibt die Kommission Landschaft und Natur der Gemeindeverwaltung Zell in einem Brief an die Einwohner.

Diese Pflanzen könnten unter anderem einheimische Arten verdrängen, Schäden an Bauten anrichten oder gar für die Gesundheit von Mensch und Tier problematisch sein. Zu den invasiven Neophyten gehört unter anderem Ambrosia, zu Deutsch Aufrechtes Traubenkraut, das bei Menschen heftige Allergien verursachen kann.

Auch Kanton und Gemeinde wirken mit

Die Gemeinde fordert die Bevölkerung auf, allfällige Neophyten auf ihren Grundstücken zu entfernen und korrekt zu entsorgen. «Selbstverständlich sind auch Kanton und Gemeinde daran, ihre Grundstücke von diesen Pflanzen zu befreien», betont die Kommission Landschaft und Natur.

Sie sucht ausserdem Helfer, welche die Neophytenbeauftragten tatkräftig unterstützen. Interessierte können sich unverbindlich bei der Gemeinde Zell melden (052 397 03 25 oder landschaft+natur@zell.ch). (bes)

