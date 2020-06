So umständlich flog die Swiss von Dübendorf nach Kloten

Seit Montag haben Swiss und Edelweiss insgesamt 17 Flugzeuge von ihrem temporären Abstellplatz in Dübendorf zurück an den Flughafen Zürich geflogen. Die wohl grösste Flottenverschiebungsaktion innerhalb des Kantons begann eigentlich schon in der Woche zuvor, als die Edelweiss zwei ihrer auf dem Militärflugplatz parkierten Airbusse A320 wieder in Betrieb nahm – einer davon war gestern schon wieder im kommerziellen Einsatz und brachte Touristen nach Zypern.