Littering nimmt weiter zu

Alubüchsen im Robidog und im Abfalleimer, Müll auf der Wiese verstreut: Die Bilder, die eine Joggerin am vergangenen Wochenende auf einer ihrer Runden von Wetzikon nach Auslikon gemacht hat, geben ihr zu denken. «Ich habe das Gefühl, das Littering nimmt extrem zu» sagt die Wetzikerin, die anonym bleiben will. «Auch Haushaltsabfall wird immer öfter in öffentlichen Mülleimern entsorgt.»