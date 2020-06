«Wer die Bewegung mitgemacht hat, verklärt sie automatisch»

«Schockierend» sei der Opernhauskrawall am 30. Mai 1980 gewesen. So erzählt es Andreas Honegger, der damals als NZZ-Journalist über die Unruhen schrieb. Er habe die Militanz der Bewegung damals nicht verstanden und er verstehe sie heute immer noch nicht. Neben ihm sassen auf der Bühne des Zürcher Lokals Karl der Grosse der Psychologe Allan Guggenbühl sowie mit dem Gastro-Unternehmer Koni Frei und dem Autoren Nicolas Lindt zwei, die aktiv in der Bewegung mitgemacht hatten.