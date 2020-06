Ist Wetzikon fit genug?

Seit eh und je ist das Drei Linden ein wichtiger Treffpunkt in Wetzikon und stand schon immer für Begegnung und Austausch. Diese Philosophie wurde deshalb im neuen Nutzungskonzept und in der Projektentwicklung durch Egolf Immobilien stark berücksichtigt. Mit der Überbauung Drei Linden ist die Stadt seit Frühjahr 2020 um einen lebendigen, modernen Ort der Begegnung und Vitalität reicher.

Eine gelebte, vielfältige Nachbarschaft entsteht

Nachdem die Zahnarztpraxis Easydent diesen Frühling ihre Türen im Drei Linden öffnete, konnte nun ein weiterer Mieter im Gesundheits- und Fitnessbereich gewonnen werden: StrongFit. Das Unternehmen hinter Inhaber Alexander Araujo bietet Personal Training, Ernährungsberatung, EMS-Training (Elektrische-Muskel-Stimulation), Kryosauna (Kältetherapie in der Eiskabine bei Gelenkserkrankungen) sowie verschiedene Gruppenkurse wie Cross Training, Zumba Fitness, Bootcamp oder das Krafttraining Power for Warriors. StrongFit ist seit Jahren in Wetzikon verankert, war allerdings bisher etwas versteckt im Industriegebiet zu Hause. Mit dem neuen Standort freut sich das Team auf ein lebendiges Umfeld an zentraler Lage sowie auf Synergien untereinander: «Eine gelebte Nachbarschaft, die sich gegenseitig unterstützt, sei das im Room Sharing oder für Empfehlungen.» Zu dieser Nachbarschaft wird bald auch Mili’s Flowers gehören – ein Mix aus Concept Store, Blumenboutique, stylischem Geschenke- Shop und hippem Café, wo es den Cappuccino natürlich auch «to go» gibt. Besonders charmant sind aber die Outdoor-Sitzgelegenheiten, die zum entspannten Zwischenstopp nach dem Fitnesstraining einladen. So bringt Mili’s Flowers schon diesen Sommer noch mehr Leben in und um das Drei Linden.

Ort für Begegnung, Bewegung und Gesundheit

Mieter aus den Bereichen Fitness, Lifestyle und Healthcare unter einem Dach vereinen – so lautet der Konzeptansatz für die Vermietung der Gewerbeflächen. «Wir haben den Anspruch, diesen grossartigen Ort im Herzen von Wetzikon mit neuem Leben zu füllen. Es soll ein kleines Ökosystem rund um Gesundheit und Work- Life-Balance entstehen. Ein Wohlfühlort, der einmalig für Wetzikon und Umgebung ist», erklärt Mirco Egolf, Geschäftsführer der Egolf Immobilien. Welche Mieter würden seiner Ansicht nach ins Drei Linden passen? «Das kann eine Physio- oder Massagepraxis sein, Yoga oder Pilates, eine Tanzschule, ein Café mit Powerfood, eine Saftbar oder Angebote rund um Beauty und Lifestyle. Genauso wie ein Outdoor Travel Store, Bike oder Running Shop. Aber auch eine Krankenkasse oder Versicherung, die nahe am Menschen sein will, würde passen. Alles, was Vitalität, Körper und Geist fördert», sagt Mirco Egolf und ergänzt: «Heute sind Synergien unter den Mietern extrem wichtig. Für den Austausch, zur Inspiration, aber auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Genau das wollen wir im Drei Linden erreichen. Ein MitIst Wetzikon fit genug? Bahnhofstr. 126, 8620 Wetzikon, egolf-immobilien.ch/dreilinden einander und Füreinander. Dazu passt auch der Begegnungsplatz mit den drei Linden perfekt.»

Zentrale Lage im Herzen des Zürcher Oberlandes

Der Neubau Drei Linden befindet sich an der Bahnhofstrasse 73 in Wetzikon, der sechstgrössten Stadt im Kanton Zürich. Mit knapp 25’000 Einwohnern und 1’800 Firmen sowie einem grossen Einzugsgebiet, das bis ins tiefe Oberland reicht, bietet Wetzikon ein grosses Potenzial. Trotz ländlichem Charme am idyllischen Pfäffikersee ist die Stadt urban, kulturell und modern geprägt. Ausserdem ist Wetzikon verkehrstechnisch sehr gut erschlossen: In 20 Minuten erreicht man den Zürcher HB und in 15 Minuten gelangt man nach Rapperswil. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Haus, und es stehen mehrere Besucherparkplätze zur Verfügung.

Attraktive Mietkonditionen und Innenausbau nach Mass

Direkt an der gut frequentierten Bahnhofstrasse befinden sich im Erdgeschoss die letzten noch freien Gewerbe-, Büro- oder Retailflächen mit 147 und 165 m², Raumhöhen von 3,5 Metern und grossen Schaufenstern. Die Gewerbeflächen werden im Edelrohbau vermietet. «Sehr gerne unterstützen wir die neuen Mieter auch im individuellen Innenausbau, und je nach Mietvertrag erhalten sie dabei finanzielle Unterstützung », betont Mirco Egolf. «Uns ist es ein Anliegen, auch Startups, spannende Ideen und junge Unternehmen zu fördern und in Wetzikon anzusiedeln.»

Lust auf einen Drei-Linden-Rundgang?

