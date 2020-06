Die erste Jahresrechnung ist unter Dach und Fach

157 Stimmberechtigte waren an der Versammlung der Schule Elsau-Schlatt am Dienstagabend in der Sporthalle Elsau anwesend. Die meisten davon kamen jedoch nicht primär wegen den Schulgeschäften. Vielmehr lockte ein grösseres Überbauungsprojekt viele Bürger an die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Elsau, die gleich im Anschluss stattfand. Das erklärt Roman Arnold (FDP), der Präsident der Schulgemeinde Elsau-Schlatt, am Mittwochmorgen auf telefonische Anfrage. Die Bürger nahmen das Überbauungsprojekt an.