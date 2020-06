Brand in vermeintlicher Asylunterkunft sorgt in Fehraltorf für dicke Luft

«Fehraltorf ZH: Brand in Asylunterkunft.» So lautete die Meldung, die im Schweizer Polizeiticker vergangenen Freitag publiziert wurde (siehe Box). Liest man die Kurznachricht, geht man davon aus, dass der temporäre Wohnbau für Flüchtlinge und Personen in Not abgefackelt ist – jener, der die Fehraltorfer Steuerzahler rund 3 Millionen Franken kostete und erst vor zwei Monaten fertiggestellt wurde.