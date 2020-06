Abstimmung zur Spitalfusion findet Ende September statt

Die Abstimmung über die Fusion der Spitäler Uster und Wetzikon zur «Gesundheitsversorgung Glattal und Zürcher Oberland AG» findet neu am Sonntag, 27. September, statt. Das schreibt der Zweckverband Spital Uster in einer aktuellen Mitteilung. Demnach wird der Urnengang Ende September in sämtlichen Gemeinden des Zweckverbandes sowie gleichzeitig auch in allen Aktionärsgemeinden des GZO-Spitals Wetzikon durchgeführt. In den Ustermer Gemeinden entscheidet das Stimmvolk zudem über die Umwandlung des Spitals Uster in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft.

Damit wird der Urnengang wie erwartet am nächstmöglichen Termin nachgeholt. Die Abstimmung war eigentlich auf den 17. Mai geplant. Bereits Mitte März hatte der Bundesrat allerdings entschieden, aufgrund der Eindämmungsmassnahmen gegen das Coronavirus den eidgenössischen Abstimmungssonntag an diesem Datum abzusagen. Wenig später entschieden auch die wahlleitenden Behörden in den Trägergemeinden der beiden Oberländer Spitäler die Durchführung der Fusions-Abstimmung auf einen späteren Termin zu verschieben.