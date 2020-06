Keine Bundesfeier, dafür ein Platzkonzert

Das Organisationskomitee der 1. August-Feier in Ottikon hat entschieden, den Anlass in diesem Jahr nicht durchzuführen. Es rechnete bei schönem Wetter mit zu vielen Teilnehmenden, sodass die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus nicht eingehalten werden könnten. Dafür wird die Bundesfeier im nächsten Jahr in Ottikon stattfinden.



Anstelle der Bundesfeier lädt die Stadt zu einem Platzkonzert der Stadtmusik am 1. August um 17 Uhr auf dem Märtplatz in Effretikon ein. Nach einer kurzen Begrüssung konzertiert die Stadtmusik. Getränke, Wurst und Brot werden von der Stadt offeriert.