Schweizer buchen mehr im eigenen Land als Deutsche und Franzosen

Es war wohl die Szene der Corona-Sondersession vom Mai, als Ueli Maurer mit einer unüblichen Portion Pathos an die Parlamentarier – und indirekt an die Bevölkerung – appellierte: «Machen Sie Ferien in der Schweiz. Geben Sie das Geld hier aus.» Damals erhielt Maurer Applaus. Jetzt zeigt sich, dass tatsächlich geschieht, was er sich gewünscht hat.

Zwar fiel der April mit 92 Prozent weniger Hotelbuchungen gegenüber dem Vorjahresmonat rabenschwarz aus, wie das Bundesamt für Statistik am Montag meldete. Doch das liess sich aufgrund des Lockdown kaum verhindern.