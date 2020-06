Flugmediziner erzürnt wegen ausbleibender Schweizer Maskenpflicht

Hans Baumann ist ein erfahrener Arzt. Und er ist ein auf Flugmedizin spezialisierter Beobachter der Schweizer Luftfahrt. Jetzt schlägt der Bassersdorfer Alarm und fordert dringend eine Maskenpflicht für alle Flugpassagiere, auch in der Schweiz.

Es sei angezeigt, eine solche Pflicht einzuführen, um verhindern zu können, dass sich das Coronavirus erneut ausbreitet. Insbesondere, da mittlerweile «vieles auf die Übertragung durch Aerosole in geschlossenen Räumen, so auch in Flugzeugkabinen», hinweisen würde.