Sommerkino ersetzt Kino Open

Aufgrund der Corona-Pandemie kam der Kino- und Theaterbetrieb zum Erliegen. Auch der Verein Kultur im Rex in Pfäffikon musste deshalb sein Programm ab Mitte März einstellen. Dem zum Opfer fiel auch das Kino Open am Pfäffikersee, das im Juli zum 21. Mal stattfinden sollte.

Mittlerweile ist es den Kinos wieder gestattet, unter gewissen Einschränkungen und Sicherheitsvorschriften Filme zu zeigen. Aus diesem Grund hat der Verein Kultur im Rex entschieden, ab dem 24. Juni ein Sommerprogramm anzubieten. Jeweils am Mittwochabend wird um 20 Uhr im Rexsaal im Chesselhuus in Pfäffikon ein Studiofilm gespielt, an zwei Sonntagmorgen auch ein Familienfilm.

Tickets sind neben der Abendkasse auch im Internet und in der Buchhandlung Helen Keller in Pfäffikon erhältlich.

«Um die Auflagen des Bundesamts für Gesundheit zu erfüllen beschränken wir die Anzahl der Zuschauer auf 65 Personen und führen zudem das obligatorische Contact-Tracing durch», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Am 1. September startet das Rex dann in die reguläre Saison.