Lange Debatte um die neue Gemeindeordnung

Die Volketswiler Gemeindeversammlung fand am Freitagabend unter speziellen Bedingungen statt. Wer in die Turnhalle des Kultur- und Sportzentrums Griespark wollte, musste seinen Namen und seine Telefonnummer angeben und beim Eintritt in die Halle einen Zettel mit Nummer mitnehmen. Zwischen den Stimmberechtigten musste jeweils immer ein Stuhl frei bleiben. Ausnahmen gab es nur für Stimmbürger, die im gleichen Haushalt lebten.