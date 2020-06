Illnau-Effretiker sollen Brutstandorte melden

Mauersegler, Mehl- und Rauchschwalben gehören zu den geschützten Arten. Durch Sanierungen und Neubauten verlieren die Gebäude- respektive Nischenbrüter zunehmend ihre Nistplätze. Nun wollen Illnau-Effretiker Ornithologen aktiv werden und die aktuellen Bestandeszahlen dieser Vogelarten erheben. Mithelfen soll dabei auch die Bevölkerung. Denn die Kartierung stelle sich im Alleingang als kaum bewältigbar dar, wie die Initianten in einer Mitteilung schreiben. Ziel sei es, mit den erhaltenen Hinweisen die Inventarlisten für Gebäudebrüter aktualisieren zu können.



Die jetzigen Brutplätze der Vogelarten sollen dafür vollständig erfasst werden. «Auch im Hinblick auf die Zentrumsentwicklung von Illnau-Effretikon sind aktuelle Angaben von grosser Wichtigkeit», heisst es in der Mitteilung weiter. So sollen rechtzeitig entsprechende Massnahmen ergriffen werden können, um die Fortpflanzung der geschützten Arten auch an Neubauten gewährleisten zu können. Die erhobenen Daten werden einer entsprechenden Arbeitsgruppe für Stadtentwicklung und Biodiversitätsförderung zukommen.

Wer Gebäude nennen kann, an denen sich brütende Mauersegler und Schwalben (Mehl- und Rauchschwalben) eingenistet haben, melde dies per Mail an seglerundschwalben@bluewin.ch. Um Bilder und Angabe des genauen Standortes (Adresse, Koordinaten) wird gebeten.