«Die Tracht ist das Kleid der Heimat»

Nein, sie möchte sich nicht in den Vordergrund stellen, wehrt die in Wila wohnhafte Elisabeth Burri ab, als sie für das Interview angefragt wird. In der Trachtengruppe würden alle in irgendeiner Art mithelfen und mitdenken. Gleichwohl gebührt gerade Burri die Aufmerksamkeit, denn sie betreut den vereinseigenen Fundus an gebrauchten Trachtenkleidern.