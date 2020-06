Brand in Fehraltorfer Asylunterkunft führt zu hohem Sachschaden

In einer Asylunterkunft in Fehraltorf ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Kurz vor 1 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass aus der kommunalen Asylunterkunft in einer privaten Liegenschaft Rauch dringe.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befand sich ein Bewohner in der Liegenschaft, die übrigen hatten sich bereits selber nach draussen und in Sicherheit gebracht. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Den in der Unterkunft verbliebenen Eritreer haben die Einsatzkräfte in einem der Zimmer angetroffen und ihn unverletzt aus dem Gebäude gebracht. Es kann momentan nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann den Brand verursacht hat. Er wurde verhaftet.

Die Ermittlungen laufen und werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt. Neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft stand die Feuerwehr Fehraltorf sowie der Rettungsdienst Uster im Einsatz.