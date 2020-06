Vorfreude aufs Sola bei den einen, Frust bei den anderen

Eigentlich war alles wie immer. Fast alles. Die Pfadimädchen der Gruppe Yukon trafen sich am Samstag bei der Nagelfabrik in Wetzikon und streiften dann auf der Suche nach einem Schatz durch den Kemptner Tobelwald. Zwölf Wochen lang hatte die fantastische Reise durch die Zeit, die sie im Winter schon in die Eiszeit und zu den Höhlenmenschen geführt hatte, ruhen müssen. Jetzt, wo das Abenteuer weitergehen durfte, machten sich die Leiter einen Spass daraus, die Yukon-Mädchen während zweier Stunden in eine gar nicht so ferne Zukunft zu begleiten.