Unbekannte montieren Wegweiser ab

Eigentlich stellen sie ja eine Bagatelle dar. Die Wegweiser in der Gemeinde Bubikon, die zu einem erfundenen «Einkaufscenter Lettenmoos» weisen. Doch die Geschichte dahinter ist so rätselhaft, dass sie sogar die Kantonspolizei Zürich beschäftigt.

Ein Bubiker hat die gelben Richtungszeiger auf einem Spaziergang entdeckt; in und um die Unterführung am Bahnhof. Laut dem Geschäftsführer des Gartencenters Meier in Dürnten wurden sie vor rund zehn Jahren auf seine Initiative hin von der Gemeinde erstellt. Sie sollten den Auswärtigen die Richtung zur Gewerbezone Lättenmoos weisen, wo sich neben der Landi auch sein Gartenfachgeschäft befindet. Zu dieser Abmachung findet die Gemeinde jedoch keine Unterlagen.

Keine Betriebswegweiser

Ein Spezialist bei der Kantonspolizei Zürich hat sich nun auf die Suche nach dem Gesetz gemacht, das diese Art von Wegweiser regelt. Eine klare Antwort hat er nicht gefunden. Fest steht nur, dass es sich bei den im Stil von Wanderwegsweisern designten Schildern nicht um offizielle Betriebswegweiser handelt. Diese sind grau mit rotem Punkt, richten sich an den motorisierten Verkehr und unterstehen der Bewilligungspflicht durch die Kantonspolizei.

Für Betriebe wie Banken, Restaurants, Einkaufsläden oder auch Gartenfachgeschäfte bewillige die Kantonspolizei keine solche Betriebswegweiser, sagt Sprecher Ralph Hirt. Weshalb die Schilder wie Wanderwegweiser aussehen, könne er auch nicht beantworten.

Kein Ersatz

Am ehesten handelt sich um sogenannte Gewerbehinweistafeln. Diese kann die Gemeinde selbständig bewilligen, anbringen – und abmontieren. Letzteres ist nun geschehen: Die Wegweiser sind allesamt verschwunden. Doch nicht im Auftrag der Gemeinde, wie es dort auf Anfrage heisst. Man gehe davon aus, dass es die gleichen Personen gewesen seien, die die Wegweiser vor vielen Jahren angebracht haben.

Auch der Austausch mit der Gemeinde Dürnten habe leider keine neuen Erkenntnisse gebracht. Dort habe man ebenfalls keine Ahnung, wie das Ganze zu Stande gekommen sei. Die Gemeinde Bubikon werde jedenfalls keine neuen Wegweiser anbringen. Sollte dies von den Firmen im Lättenmoos gewünscht werden, hätten diese die Möglichkeit, eine Anfrage an den Gemeinderat zu richten.

Und so verschwinden die Wegweiser in der Versenkung. Eine rätselhafte Bagatelle bleiben sie trotzdem. Zumindest bis sich deren Macher meldet.