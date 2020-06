Jetzt kommt es zur Abstimmung

Was lange währt, wird endlich gut, ist man versucht zu sagen: Noch in diesem Jahr könnte die Illnau-Effretiker Bevölkerung darüber abstimmen, wie der Illnauer Dorfkern mit den Liegenschaften an der Usterstrasse 23 und 25 dereinst gestaltet werden soll. Dies nachdem auf dem politischen Parkett während fast 15 Jahren über die Entwicklung des Zentrums debattiert wurde.