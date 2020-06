Bubikon verzichtet auf 1.-August-Feier

Der Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Hinwil hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die 1.-August-Feiern in den Gemeinden durchgeführt werden sollen. Der Entscheid, ob und wie dies geschehen soll, überlässt er den Behörden und Organisationskomitees. In Bubikon hat man sich nun gegen eine Bundestagsfeier entschieden, wie der verantwortliche Organisator Hilaria Sultanat Bubikon mitteilt.

Man habe die Sachlage im Vorstand eingehend diskutiert und folgende Punkte festgehalten: In den vergangenen Jahren hätten immer zwischen 500 bis 600 Besucher im Chilehölzli empfangen werden dürfen. Eine Durchführung unter den aktuell gegebenen Umständen mit Distanz- und Hygieneregeln sowie Zutrittskontrolle mit Gästeliste wäre laut Organisator nur mit enorm grossem Aufwand möglich. Zum heutigen Zeitpunkt seien ausserdem noch zu viele Punkte unsicher; es bestehe also keine Planungssicherheit.

2021 zurück auf dem Chilehölzli

«Wir wissen nicht, ob es weitere Lockerungen geben wird oder die bisherigen Massnahmen in Kraft bleiben», schreibt das Hilaria Sultanat weiter. So sei auch nicht klar, wie viele Besucher zugelassen wären. Der nächste Lockerungsentscheid des Bundesrates erfolge vermutlich am 24. Juni – dann sei es bereits zu spät, die Feier als Ganzes zuorganisieren.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände sei der Vorstand zum Schluss gekommen, dass er die 1. August-Feier 2020 nicht durchführen könne. «Wir sind jedoch guten Mutes, dass wir im 2021 unter normalen Umständen wieder zurück auf dem Chilehölzli sind.»