Bubikon schliesst überraschend im Plus

Erst gerade musste der Bubiker Gemeinderat noch schlechte Nachrichten vermelden. Coronabedingt ordnete er Sparmassnahmen in der Höhe von 73'000 Franken an. Als Folge der Krise kündigte er zudem einen «massiven Einbruch» bei den Steuereinnahmen einen «erheblichen Anstieg» der Ausgaben an. Im Budget 2020 wurden rückwirkend unnötige Ausgaben gestrichen.