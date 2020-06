«Teilweise wirkt es noch ein bisschen surreal»

Das grosse Gewusel herrscht noch nicht auf dem Pausenplatz der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon. Im Gegensatz zu den Jüngeren findet der Unterricht für die älteren Jahrgänge nur in Halbklassen statt. In der 10-Uhr-Pause laufen nur vereinzelte kleine Schülergruppen über den Platz. Innerhalb des Schulhauses sind auf dem Boden sind Markierungen mit Klebband angebracht.