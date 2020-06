Info zur Sanierung der Tösstalstrasse «live aus Zürich»

Am 15. Juni wird das kantonale Tiefbauamt über die zweite Etappe der Sanierung der Tösstalstrasse in Turbenthal informieren. Die Präsentation des Vorprojekts erfolgt online von 20 bis 21.15 Uhr per Youtube-Livestream «live aus Zürich», wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Der Link zum Livestream ist auch auf den Internetseiten des Amts und der Gemeinde aufgeschaltet. Fragen können den Verantwortlichen während der Übertragung via www.menti.com gestellt werden.

