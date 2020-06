Grüne Partei schliesst Urs Hans aus

Die Grünen schliessen den Turbenthaler Kantonsrat Urs Hans aus der Partei aus. Das bestätigt dieser am Mittwochmittag auf Anfrage. Am Dienstagabend habe das Gespräch zwischen ihm und dem Vorstand der Kantonalpartei stattgefunden. Der Entscheid fiel «grossmehrheitlich», sagt Urs Hans. Am Mittwochvormittag habe ihn Marionna Schlatter über den Ausschluss informiert. Sie ist Nationalrätin und Präsidentin der Kantonalpartei.

«Hartnäckige Grippe»