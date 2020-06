«Der Jahresdurchschnitt ist bereits im Kessel»​​​​​​​

Noch nie surrten die Schleudern der Imker so früh wie dieses Jahr. Bereits Mitte Mai verarbeiteten Schweizer Imker den Nektar ihrer Bienen. «Das habe ich noch nie erlebt», sagt Lukas Kuhn, Imker am Strickhof in Lindau. Und obwohl Imker gerne sagen, dass «jedes Jahr anders ist» – die diesjährige Honigernte sei wahrlich ein Novum, so Kuhn.