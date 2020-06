Dankbar zurück auf der Yogamatte

Es tat im Herzen weh, als sie am 17. März das Studio für ungewisse Zeit schliessen mussten. Als kurz darauf ein regelrechter Boom an Livestream-Yogastunden und anderen Online-Kursen entstand, begann das Team von Ananda Yoga folgende Frage zu beschäftigen: Müssen auch sie auf diesen Zug aufspringen, um «dabei» zu sein und mit ihrer Kundschaft in Kontakt zu bleiben?

Podcast: Daniela Küng im Gespräch