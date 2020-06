In den Badis sind plötzlich mehr Besucher erlaubt

Zunächst hiess es, in der Badi Meierwiesen seien maximal 1000 Personen aufs Mal zugelassen.

Weil sich das Schutzkonzept geändert hat, dürfen nun neu gleichzeitig 1400 Besucher in der Badi Meierwiesen aufhalten.

Am Strandbad Auslikon sind neu 700 statt wie ursprünglich gepant 500 Besucher zugelassen.

Volksschwimmen am Sonntag 11. August vom Strandbad Auslikon nach Seegräben

In der Badi Schwarz in Rüti sind 850 Personen zugelassen. Die grosse Probe folgt am Freitag.

Seraina Boner