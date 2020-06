Ein kniffliger Verkehrshaken wegen Vollsperrung in Wetzikon

Die Migros will an der Hofstrasse einen neuen Do it und Supermarkt bauen. Doch zuerst muss die Verkehrserschliessung passen. Deshalb entsteht jetzt an der Kreuzung zwischen Hof-, Guyer-Zeller- und Grüningerstrasse ein Kreisel. Und auch Radweg und Trottoir werden angepasst. Während der Hauptarbeiten kündigt das kantonale Tiefbauamt nun eine Vollsperrung an.

Sie betrifft den Abschnitt zwischen dem zukünftigen Kreisel und der Güetlistrasse und dauert vom 15. Juni bis Ende November 2020, sofern das Wetter mitspielt.

Grosse Umfahrung für 130 Meter Baustelle

Der Verkehr Richtung Grüt rollt während dieser Phase über ein Umfahrungseck via Guyer-Zeller- und Güetlistrasse. Der Verkehr Richtung Wetzikon muss gar schon auf Höhe Tannenrain in die Hofstrasse abzweigen und bis zu hinterst in der Schöneich kehren, um zurück auf die Grüningerstrasse zu gelangen. Ein üppige Umfahrung also für 130 Meter gesperrte Strasse.