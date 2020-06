Edelweiss holt Flugzeuge von Dübendorf zurück

Nachdem Edelweiss fünf ihrer Airbus A320 während fast drei Monaten auf dem Flugplatz Dübendorf geparkt hat, werden diese ab heute gestaffelt wieder zum Flughafen Zürich überflogen. Dies schreibt die Airline in einer Medienmitteilung. Die erste A320 startete am Dienstagmorgen um 10.45 Uhr in Dübendorf.