Die Zeiten bleiben «komisch»

Hungrige Banker und Schüler, ein Bahnhof mit vergleichsweise hohem Pendleraufkommen, kurze Distanzen: Die Voraussetzungen für Restaurants sind im Ustermer Stadtzentrum grundsätzlich gut. Wenn es in der Region Gastronomen gibt, die nach dem Lockdown rasch wieder in die Spur finden, so sind diese im Kern der drittgrössten Zürcher Stadt zu finden, könnte man meinen.