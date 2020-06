Coronavirus-Ticker: Saison-Neustart auf dem Greifensee mit 30 Gästen

Es ist der erste Mittag unter der Woche, an dem in den Restaurants die Vier-Personen-Regel aufgehoben ist. In den Gaststätten im Ustermer Stadtzentrum scheint dies noch nicht angekommen zu sein. «Die Leute aus den Büros sind bislang nicht zurückgekehrt», sagt der Mitarbeiter des asiatischen Restaurants Nooch an der Bankstrasse, dessen Plätze an diesem Montagmittag überwiegend unbesetzt sind. Im «Butcher» gleich nebenan läuft ein bisschen mehr, das Gästeaufkommen ist aber nicht mit der Zeit vor dem Lockdown vergleichbar und an keinem Tisch finden sich mehr als vier Personen. «Viele wissen gar nicht, dass dies nun möglich wäre», sagt die Serviceangestellte.

Sogar im McDonald's (Bild), vor dem Lockdown Treffpunkt und Verpflegungsort zahlreicher grösserer Schülergruppen, herrscht tote Hose. «Wir rechnen damit, dass die Kunden erst langsam zurückkehren», sagt die Mitarbeiterin hinter der Kasse.

