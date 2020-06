Schreie und Kämpfe im Wetziker Kinosaal

Das Kino Palace in Wetzikon ist ein Fels im Oberland. Nicht nur ist es das letzte kommerzielle Kino der Region überhaupt. Es gehört auch zu den wenigen Betrieben, die Jahrzehnte an der Wetziker Bahnhofstrasse überdauert haben. Seit fast 100 Jahren steht es unerschütterlich da und entführt die Oberländer Tag für Tag in andere Welten.