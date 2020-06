Dieter Baumann verliert zum zweiten Mal ein Stück Heimat

Um 6 Uhr früh holte Dieter Baumanns Mutter ihn und seine fünf Geschwister aus dem Bett. Doch da stand der Kirchenturm in Grüningen bereits in Vollbrand. Aus dem Badezimmerfenster blickten der damals Siebenjährige und seine Familie in Richtung Stedtli, wo die Flammen den Kirchturm aus Schindeln immer mehr verschlangen und er innert Minuten in sich zusammenbrach.