Coronavirus-Ticker: Tänze bis Mitternacht an der «Lock-up-Party»

Neuigkeiten von unserer Reporterin im Knies Kinderzoo in Rapperswil treffen ein: Am Morgen reihten sich die ersten Besucher bereits eine halbe Stunde vor Öffnung vor dem Eingang ein. «Es ist wundervoll, eine solche Solidarität zu erfahren», sagt Zoodirektor Franco Knie sen. «Die Leute wollen uns unterstützen.»



Nervös sei er nicht gewesen. Viel mehr habe er sich einfach unglaublich auf die Eröffnung seines Zoos gefreut. Trotz des Regens kamen einige Besucher. Wie viele genau es am ersten Tag waren, könne er noch nicht genau beziffern, so Knie. «Wir hätten schon gerne schönes Wetter gehabt. Aber so können wie immerhin ganz langsam in diese neue Phase starten.» (Video: Fabia Bernet)