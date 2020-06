Coronavirus-Ticker: Badibesucher freuen sich über leere Becken

Die Badisaison hat endlich begonnen! Freibäder dürfen in diesem Sommer aber nur noch einen Bruchteil der Gäste empfangen, die sonst an Spitzentagen zu ihnen geströmt wären. Viele Betreiber nutzen darum technische Hilfsmittel, um die Bevölkerung live informieren zu können, ob es noch Platz in ihrer Badi hat. Eine der Plattformen, die einen solchen «Badi-Monitor» anbietet, heisst Countee. Sie bietet auf einen Blick Informationen von Dutzenden Badeanstalten inklusive Hallenbädern.



Das kühle Wetter animiert die Oberländer nicht gerade die Badis zu stürmen: Am Samstag kurz nach 12 Uhr waren im Schwimmbad Meierwiesen in Wetzikon noch 1500 und in den Strandbädern Uster und Auslikon noch je fast 500 Plätze frei. Wie die Situation jetzt gerade aussieht, sehen Sie hier. (Foto: Screenshot Countee.ch)