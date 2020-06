Auto fängt nach Aufprall Feuer - Lenkerin (24) schwer verletzt

Eine 24-jährige Autofahrerin war am Samstagmittag mit ihrem Auto auf der Waldeggstrasse Richtung Dorfstrasse in Madetswil unterwegs. Auf der bergwärts führendenden Strasse auf Russiker Gemeindegebiet geriet ihr Fahrzeug in einer Rechtskurve aus zurzeit nicht bekannten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Nach dem Aufprall fing das Auto Feuer. Die Lenkerin und ihr 20 Jahre alter Beifahrer konnten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die schwer verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Ihr leicht verletzter Beifahrer ist mit einem Rettungswagen des Spitals Uster in Spitalpflege überführt worden.



Feuerwehr, Rettungswagen und Helikopter im Einsatz

Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr brannte das Unfallfahrzeug vollständig aus. Am Baum sowie am angrenzenden Wiesland entstand Drittschaden. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Russikon und Fehraltorf, ein Rettungswagen des Spitals Uster, ein Helikopter der Rega, ein Notarzt, der zuständige Staatsanwalt sowie eine Abschleppfirma im Einsatz.