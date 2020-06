Seegräben startet Tourismussaison mit drei Massnahmen

Ist das Wetter gut, strömen die Ausflügler an den Pfäffikersee. Lieblingsort ist dabei die Juckerfarm in Seegräben. Die grossen Menschenmassen und der damit einhergehende Verkehr haben den Gemeinderat zu Massnahmen gezwungen. Gleich drei davon sind so gut wie startklar.

1.Der Busversuch