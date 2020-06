Freudwiler Verkehrsinsel wird zum Insekten-Paradies

Dort wo sich in Freudwil die Strasse Im Dörfli teilt und in die Schwendistrasse einmündet, sollen sich schon bald Insekten tummeln. Aktuell erinnert die dreieckige Fläche zwischen den Strassen aber eher noch an einen Kiesplatz. Lediglich zwei kleine Infoplakate weisen darauf hin, dass die Verkehrsinsel ökologisch aufgewertet wurde und hier dereinst eine Wildblumenwiese spriessen soll.