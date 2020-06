Freude und Vorsicht bei Volketswiler Barbetreibern

Lange stand das Nachtleben wegen der Corona-Pandemie still. Vor allem Bars und Clubs waren von den Massnahmen des Bundes im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Kürzlich gab der Bundesrat jedoch grünes Licht. Bars dürfen wieder ihre Türen öffnen und ab Samstag können auch Nachtclubs wieder den Betrieb aufnehmen.

Doch die Betreiber müssen sich immer noch an einschneidende Massnahmen halten. Das Schutzkonzept von Gastro Suisse, das Sprachrohr eidgenössischer Anbieter gastronomischer Dienstleistungen, sieht neben Hygienemassnahmen, verbotenen Stehplätzen, keiner Vermischung der Gäste, Sperrstunde um Mitternacht, der Platzierung auf Vierer-Tischen und das Einhalten eines Zwei-Meter-Abstandes als oberstes Gebot.

«Nicht lukrativ»

Die Volketswiler Betreiber nehmen die neusten Lockerungen mit gemischten Gefühlen auf. Monika Koller von der Jay Apero Bar an der Feldhofstrasse plant die Wiederöffnung auf den 10. Juni. «Natürlich mit Desinfektionsmittel und Liste, in die sich die Gäste eintragen sollen», sagt sie. Zudem werde die Theke abgesperrt, damit sich niemand an die Bar setze. Sie freue sich den Betrieb wieder aufnehmen zu können, sagt Koller. «Ich habe während der Pause viel Feedback von unseren Stammgästen bekommen. Viele brennen darauf, dass wir wieder öffnen.»

«Die Abstandsregeln sind das grösste Problem.» Georg Albrecht, Inhaber vom Eventlokal Java4

Anders sieht es Georg Albrecht vom Eventlokal Java4, das drei Objekte in einem Lokal hat - einen Barbetrieb, ein bedientes- sowie ein Selbstbedienungsrestaurant. «Die Abstandsregeln sind das grösste Problem», sagt er. Die Bar sowie das bediente Restaurant bleiben deshalb bis auf weiteres geschlossen. Einzig für grössere Gruppen, wie beispielsweise am Samstag für eine private Geburtstagsparty, öffnet Albrecht den Barbetrieb aktuell. «Wenn ich den Betrieb nach dem geltenden Schutzkonzept ausrichten würde, hätte ich Platz für etwa 14 Gäste. Das ist nicht lukrativ.»

Vom Selbstbedienungsrestaurant profitiert

Seit dem 11. Mai ist im Java4 nur das Selbstbedienungsrestaurant wieder offen, sagt Albrecht. «Das ist zurzeit unsere Haupteinnahmequelle. Dementsprechend haben wir auch das Restaurant neu eingerichtet, um diesem Geschäftsbereich mehr Platz zu verschaffen.»