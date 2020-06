Walder Feierlichkeiten weichen Weitsicht

Es hätte das Jahr für Wald werden sollen. Das Jahr, in dem die Walderinnen und Walder ihre Gemeinde zelebrieren, das 1200-jährige Bestehen ihres Wohnorts feiern sollten. Ein Organisationskomitee stellte eine eigens dafür kreierte Webseite ins Netz, kündete unterschiedlichste Anlässe an. Dann kam Corona und hinter die Anlässe kam in Klammer der Zusatz «abgesagt und eingestellt».