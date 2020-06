Ju-52-Flotte schrumpft auf eine Maschine

Bis zum tragischen Absturz am Piz Segnas (GR) im August 2018 zählte die Ju-Air in Dübendorf stolze vier Ju-52-Flugzeuge zu ihrer Flotte. Trotz etlichen Widrigkeiten verfolgte Ju-Air-CEO Kurt Waldmeier seit dem Verlust einer seiner «Tante Ju» eisern das Ziel, die verbleibenden drei Maschinen wieder in der Luft sehen zu können.