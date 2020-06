Geschlossenes 3-Meter-Sprungbrett und der Sicherheitsdienst beim Eingang

Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen im Tösstal derzeit auf Hochtouren. Beim Schwimmbad Neuguet in Turbenthal weist eine grosse Fahne darauf hin, dass es am Montag los geht. Und auch in Schlatt und Zell soll das Freibad an diesem Tag öffnen, wie bei der Gemeinde zu erfahren ist.

«Die Abstände können bei uns gut eingehalten werden.» Peter Leemann, Gemeindeschreiber Schlatt