Feuerwehr muss Autofahrerin aus der Tiefe retten

Eine Frau ist am Mittwochvormittag auf der Girenbadstrasse in der Nähe des Gasthofs Gyrenbad mit ihrem Auto die Böschung herunter geraten und direkt neben der Strasse mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg rückte aus und musste die Lenkerin aus der Tiefe retten.



Wie die Kantonspolizei auf Anfrage sagt, ging die Meldung über den Unfall um etwa 10 Uhr ein. Die Frau musste mit dem Rettungswagen in den Spital gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen hat die Polizei keine näheren Informationen. Wie es zu diesem Selbstunfall kam, ermittelt sie derzeit.



Am Auto entstand massiver Sachschaden. Es musste durch die Feuerwehr geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg stand mit 23 Personen im Einsatz. Ebenso war die Feuerwehr Bauma mit einem Pionierfahrzeug vor Ort. Die Girenbadstrasse war für rund drei Stunden gesperrt. Der Baum, in den das Auto krachte, musste gefällt werden.