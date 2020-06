Chillen und grillen am «Feuerring»

Die Wiesen und kleinen Strände am Greifenseeufer, unterhalb der Kiesgrube bei Riedikon, sind bei Erholungssuchenden sehr beliebt. Hier trifft man sich bei schönem Wetter zum Baden und Grillieren. Die Bänke und Grillstellen im Naherholungsgebiet waren allerdings «etwas in die Jahre gekommen», wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Nun wurden die bisherigen Grillmöglichkeiten rund um das öffentliche WC erneuert.