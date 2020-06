Beschwerden im Sozialbereich nehmen zu

Insgesamt 38 Fälle hat der Dübendorfer Ombudsmann Anton Frauenfelder im Jahr 2019 behandelt. Wie er in einem Bericht schreibt, betreffen wiederum die meisten davon den Bereich Soziales: Mit 31 Anfragen bewegt sich diese Zahl wieder in Richtung des Rekordwerts, der 2017, im Jahr nach der Einführung der Ombudsstelle, verzeichnet wurde. Damals bearbeitete die Ombudsstelle in diesem Bereich 44 Fälle. Im Jahr darauf halbierten sich die Anfragen.