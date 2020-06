Wer raus will, muss leiden

​​​​​​​Die Leitung des Dübendorfer Alters- und Spitexzentrums will es den Bewohnern möglichst schwer machen, in den freien Ausgang zu gehen. Bei der Zürcher Patientenstelle schüttelt man darüber nur den Kopf – das sei ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit.